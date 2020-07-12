В Подмосковье завели дело на гражданина Польши за хранение оружия

https://static.news.ru/photo/4bc72514-c4e4-11ea-bed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проживающий в Московской области гражданин Польши попался на незаконном хранении огнестрельного оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Инцидент произошёл в Рузском городском округе. Иностранца задержали в одном из жилых домов поселения Тучково. Он проживал там без регистрации и нигде не работал.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли пистолеты GH и ПМ, револьвер Taurus, а также 17 стволов для огнестрельного оружия с патронником и более 400 различных патронов. Экспертизой было установлено, что один из пистолетов и револьвер являются огнестрельным оружием. Они пригодны для стрельбы, как и часть боеприпасов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане задержаны четыре человека по делу о незаконной торговле оружием. У них были изъяты пистолеты фабричного и кустарного изготовления, запчасти к оружию, патроны и гранаты. В числе задержанных есть сотрудник Росгвардии.