В Подмосковье застрелили человека и схватили подозреваемого

В подмосковной Дубне молодой человек застрелил 36-летнего строителя Турлана Шахбанова. Подозреваемого удалось сразу задержать — при нём были два смартфона и пистолет. Об этом пишет «112».

После выстрела 25-летнему мужчине не удалось далеко уйти от места инцидента. Его сумели оперативно задержать. Что же касается Шахбанова, то несмотря на приезд скорой, спасти его не удалось.

Погибший проживал в общежитие недалеко от своей работы. Он как раз направлялся на стройку, когда из леса выбежал молодой человек в камуфляжной одежде и выстрелил строителю в голову. Его личность уже установлена — стрелком является Леонид Василенко Мотивом для убийства называется месть за брата.

Ранее девятилетний мальчик во время игры случайно выстрелил в четырёхлетнего соседского ребёнка из пневматической винтовки, ранив его в голову. ЧП произошло в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия в августе 2021 года. Всё это время за жизнь мальчика боролись врачи, однако на днях он умер.