В Подмосковье загорелся жилой дом

В подмосковном Орехово-Зуеве загорелась крыша жилого многоквартирного дома. Огнём также охвачена часть последних этажей здания, сообщает «112».

Площадь возгорания, на текущий момент, составляет 900 квадратных метров. На месте работают пожарные расчёты. Жителям дома удалось эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет. Пока что огонь не потушен.

Как видно на опубликованном видео, внизу дома расположено некое государственное учреждение. Ролик снят с такого ракурса, что видно только подъехавшие к зданию автомобили пожарной службы, при этом на крыше никого не видно. За кадром кто-то удивляется — «почему не тушат?».

Ранее два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, сообщили в экстренных службах столицы. Там отметили, что обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются. Загорелась квартира на первом этаже. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По предварительным данным, детей среди погибших нет.