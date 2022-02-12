18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Подмосковье загорелся жилой дом

18:02, 12 февраля 2022
В Подмосковье загорелся жилой дом Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В подмосковном Орехово-Зуеве загорелась крыша жилого многоквартирного дома. Огнём также охвачена часть последних этажей здания, сообщает «112».

Площадь возгорания, на текущий момент, составляет 900 квадратных метров. На месте работают пожарные расчёты. Жителям дома удалось эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет. Пока что огонь не потушен.

Как видно на опубликованном видео, внизу дома расположено некое государственное учреждение. Ролик снят с такого ракурса, что видно только подъехавшие к зданию автомобили пожарной службы, при этом на крыше никого не видно. За кадром кто-то удивляется — «почему не тушат?».

Ранее два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, сообщили в экстренных службах столицы. Там отметили, что обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются. Загорелась квартира на первом этаже. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По предварительным данным, детей среди погибших нет.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео