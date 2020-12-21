В Подмосковье загорелся склад

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В мусоросортировочном комплексе регионального оператора «Горкомхоз» в Ульяновске в куче отходов нашли живого кота. Хозяева засунули животное в мешок и выкинули на помойку.

Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Ещё бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор, —...