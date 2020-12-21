В Подмосковье загорелся склад

На складе в подмосковной Апрелевке на площади 800 кв. м начался пожар. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошёл на улице Сентябрьской, дом 12.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада, горение на площади 800 квадратных метров, — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к тушению пожара привлечено 38 человек, 11 единиц техники. МЧС направило туда 31 человека и 8 единиц техники.
Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.
Как писал NEWS.ru, уголовное дело по факту халатности властей возбуждено в отношении должностных лиц органов местного самоуправления в Абзелиловском районе Башкирии, где в результате пожара в пансионате погибли 11 человек, следует из сообщения пресс-службы СК РФ.