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В Подмосковье загорелся склад

22:52, 21 декабря 2020 12
Фото: 50.mchs.gov.ru

На складе в подмосковной Апрелевке на площади 800 кв. м начался пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошёл на улице Сентябрьской, дом 12.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада, горение на площади 800 квадратных метров, — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено 38 человек, 11 единиц техники. МЧС направило туда 31 человека и 8 единиц техники.

Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело по факту халатности властей возбуждено в отношении должностных лиц органов местного самоуправления в Абзелиловском районе Башкирии, где в результате пожара в пансионате погибли 11 человек, следует из сообщения пресс-службы СК РФ.

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