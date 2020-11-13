В Подмосковье загорелась кровля жилого дома

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Один человек погиб и трое пострадали во время пожара в Зеленограде на северо-западе Москвы.

Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 12 этаже по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли...