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В Подмосковье загорелась кровля жилого дома

22:08, 14 ноября 2020 18
Фото: 50.mchs.gov.ru

Чердак и крыша жилого дома горят в подмосковном Красноармейске. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Красноармейск, улица Заречный тупик, дом 4 поступило в 20:04 14 ноября. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение чердачного помещения и кровли жилого дома на площади 600 квадратных метров, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Сейчас площадь возгорания увеличилась уже до 1000 квадратных метров, уточнили в МЧС РФ.

Пожар в жилом доме произошёл в субботу и в Зеленограде на северо-западе Москвы. В результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 12 этаже.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге загорелось бывшее здание ЛЭМЗ.

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