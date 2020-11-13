В Подмосковье загорелась кровля жилого дома

Чердак и крыша жилого дома горят в подмосковном Красноармейске. Об этом сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Красноармейск, улица Заречный тупик, дом 4 поступило в 20:04 14 ноября. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение чердачного помещения и кровли жилого дома на площади 600 квадратных метров, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Сейчас площадь возгорания увеличилась уже до 1000 квадратных метров, уточнили в МЧС РФ.
Пожар в жилом доме произошёл в субботу и в Зеленограде на северо-западе Москвы. В результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 12 этаже.
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