В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве кассира

Задержаны четверо подозреваемых в разбое и убийстве кассира магазина «Пятёрочка» в Истре. Как сообщается в заявлении СК по Московской области, граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет были обнаружены в деревне Чесноково в 50 километрах от места преступления.

Подозреваемых задержали по горячим следам и доставили на допрос в Следственный комитет. Им грозит обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Уточняется, что нападение произошло накануне поздно вечером в селе Новопетровское. Трое мужчин в масках проникли в помещение магазина «Пятёрочка» через вход для разгрузки товаров и начали избивать бейсбольными битами сотрудников магазина. От побоев скончалась на месте 51-летняя кассир Людмила Вяткина, директор магазина Наталья Пашкова и её муж Сергей госпитализированы. Преступники забрали 96 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке погиб человек при попытке ограбить банкомат. Погибший вместе с сообщником закачали в аппарат газ, который взорвался. Второму злоумышленнику удалось сбежать, его разыскивает полиция. При этом в Сбербанке отметили, что при взрыве устройства деньги, которые являлись целью грабителей, остались в банкомате. Там также сообщили, что не могут раскрыть все детали инцидента в интересах следствия.