В Подмосковье юный гонщик разбил машину отчима и покалечил друзей

https://static.news.ru/photo/90b00cb8-f5cc-11ea-b76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое совершила группа детей. Там в ночь на 13 сентября на большой скорости автомобиль Toyota врезался в дорожное ограждение.

В машине находились трое ночных гонщиков, которым по 12 и 13 лет. Как позже выяснилось, начинающий стритрейсер украл ключи у родственника.

Малолетний ребёнок, проживающий в городском округе Красногорск, самовольно сел за руль автомобиля Toyota, принадлежащего его отчиму. По пути следования по Минскому шоссе в Одинцовском округе он не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением, — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

Пострадали все трое детей, находившиеся в салоне машины. Они госпитализированы. По данным Life, машина разогналась до 150 километров в час. Водитель находится в коме, его приятель вылетел через лобовое стекло и получил травмы, у девочки перелом таза.

Проведение проверки по факту ДТП поручено Одинцовской и Красногорской городским прокуратурам. С семьями подростков разбираются полицейские.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области после столкновения на трассе загорелись три автомобиля. Травмы получили три человека.