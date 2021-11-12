В Подмосковье возбудили дело на мужчину, натравившего на женщину собаку

В Подмосковье возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как житель Мытищ натравил собаку на женщину. Потерпевшая находится в больнице. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.

По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) <...>. Законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятия его из органов полиции в настоящее время не имеется, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл днём 25 октября. Потерпевшая была госпитализирована, а мужчина 1986 года рождения задержан. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух детей, их пришлось госпитализировать с множественными травмами. Инцидент произошёл в деревне Филипповское Чеховского городского округа 31 июля, когда женщина с двумя детьми покупала у местной жительницы овощи.

В это время на приусадебном участке собака породы ротвейлер сорвалась с ошейника и выбежала на улицу. Там она напала на четырёхлетнюю девочку, а затем повалила коляску с 11-месячным мальчиком и стала кусать его за голову. На крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.