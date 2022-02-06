В Подмосковье вор попытался взорвать банкомат и погиб

В подмосковной Ивантеевке погиб человек при попытке ограбить банкомат. Скончавшийся вместе с сообщником закачали в аппарат газ, который взорвался, передаёт Telegram-канал «112».

Инцидент произошёл в отделении Сбербанка ранним утром 7 февраля. После закачки газа сообщники подожгли устройство. В результате прогремел взрыв, из-за которого один из злоумышленников скончался на месте. Второму удалось сбежать, его разыскивает полиция.

Сумма ущерба от действий двух мужчин не уточняется. Возбуждено ли уголовное дело по факту случившегося, также не сообщается. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали студентку, которая с помощью газового баллона пыталась взорвать банкомат и похитить деньги. Девушка учится на четвёртом курсе юридической академии. Внутри банкомата находилось 3,3 млн рублей. Полицейские задержали 21-летнюю уроженку Омска. В ходе обыска по месту проживания были найдены одежда, рюкзак, маска, перчатки, а также телефон, аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.