В Подмосковье вор попытался взорвать банкомат и погиб

В подмосковной Ивантеевке погиб человек при попытке ограбить банкомат. Скончавшийся вместе с сообщником закачали в аппарат газ, который взорвался, передаёт Telegram-канал «112».
Инцидент
Сумма ущерба от действий двух мужчин не уточняется. Возбуждено ли уголовное дело по факту случившегося, также не сообщается. Другие подробности инцидента неизвестны.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали студентку, которая с помощью газового баллона пыталась взорвать банкомат и похитить деньги. Девушка учится на четвёртом курсе юридической академии. Внутри банкомата находилось 3,3 млн рублей. Полицейские задержали 21-летнюю уроженку Омска. В ходе обыска по месту проживания были найдены одежда, рюкзак, маска, перчатки, а также телефон, аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.