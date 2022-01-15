В Подмосковье водитель маршрутки выгнал пенсионерку на мороз

Водитель маршрутки № 23 в подмосковном посёлке Октябрьский выгнал пенсионерку на мороз из автомобиля. Видео с места событий и подробности инцидента опубликовали в Instagram-аккаунте «Люберцы SOS». Причиной конфликта стал отказ водителя везти женщину, поскольку для пассажиров, имеющих право на льготный проезд, ходит отдельный транспорт, а женщина «мешает ему работать».

На кадрах видно, что пожилая женщина пытается предъявить водителю льготное удостоверение, вдобавок предоставляя паспорт в качестве подтверждения личности. Однако мужчина не спешит пропускать пенсионерку и объясняет, что ей необходимо пересесть на специальный социальный транспорт. Женщина возражает, поскольку он приедет только утром. Перепалка продолжается, после чего водитель объявляет пенсионерке, что её удостоверение якобы недействительно.

Взял вещи женщины и выбросил на улицу, чтобы та покинула транспорт, — информирует администрация сообщества.

Происходящее на видео возмутило пользователей. Комментаторы призвали правительство разобраться в ситуации и уволить водителя, выгнавшего из транспорта пожилую женщину на мороз. Некоторые обвиняли пассажиров, наблюдавших за этим событием, в равнодушии.

И опять все молчат, смотрят как в театре, — с негодованием отметил один из пользователей Сети.

Похожий случай произошёл в Московской области в сентябре прошлого года на 43-м маршруте. Тогда водителя, отказавшего женщине в проезде по социальной карте и нахамившего ей, уволили после проверки.