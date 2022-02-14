В Люберцах в жилой пятиэтажке прогремел взрыв

Взрыв газа произошёл в квартире пятиэтажки в Люберцах в Московской области, сообщил источник ТАСС. Пострадал один человек. Предварительная версия причины инцидента — неисправность газового оборудования. Прокуратура начала проверку.

В квартире жилого пятиэтажного дома в Люберцах произошёл взрыв, — сказал собеседник агентства.

В подмосковной прокуратуре сообщили об одном пострадавшем. В ведомстве отметили, что взрыв, в результате которого были выбиты входная дверь и остекление квартиры, произошёл сегодня, 14 февраля, в доме № 21 в 1-м Панковском проезде.

По словам источника, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. Люберецкая городская прокуратура начала проверку, в результате которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового баллона в частном доме в Тульской области пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

3 февраля в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина произошёл взрыв газа. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошёл взрыв. Ударной волной в квартире выбило стёкла, оказались нарушены межкомнатные и межквартирные перегородки. Инцидент произошёл во время установки плиты в одной из квартир. Прибывшие спасатели эвакуировали 13 жильцов.