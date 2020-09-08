В Подмосковье тремя выстрелами в голову убили бизнесмена

Сотрудники Следственного комитета РФ и полиции проводят расследование по факту убийства предпринимателя в подмосковном Дмитрове.
Как стало известно РЕН ТВ, тело бизнесмена
Правоохранители прорабатывают версию, согласно которой к убийству могут иметь отношение бывшие партнёры предпринимателя. Главный подозреваемый — одноклассник и близкий друг погибшего, также являющийся сооснователем бизнеса. Вскоре после начала предпринимательской деятельности будущую жертву убийства заставили выйти из дела. В связи с этим он обращался в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Следователи не исключают, что убийство носило заказной характер.
Ранее Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Антону Бережному. Как писал NEWS.ru, он обвинялся в убийстве и побоях двух мужчин-геев.
Добавьте наши новости в избранные источники