В Подмосковье тремя выстрелами в голову убили бизнесмена

https://static.news.ru/photo/1e0c4a82-f202-11ea-aef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ и полиции проводят расследование по факту убийства предпринимателя в подмосковном Дмитрове.

Как стало известно РЕН ТВ, тело бизнесмена нашли 16 июля в салоне его личного автомобиля Subaru. 34-летний мужчина был убит тремя выстрелами в голову из револьвера.

Правоохранители прорабатывают версию, согласно которой к убийству могут иметь отношение бывшие партнёры предпринимателя. Главный подозреваемый — одноклассник и близкий друг погибшего, также являющийся сооснователем бизнеса. Вскоре после начала предпринимательской деятельности будущую жертву убийства заставили выйти из дела. В связи с этим он обращался в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Следователи не исключают, что убийство носило заказной характер.

Ранее Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Антону Бережному. Как писал NEWS.ru, он обвинялся в убийстве и побоях двух мужчин-геев.