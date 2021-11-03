В Подмосковье толпа молодёжи избила мужчину

В подмосковном Лыткарино произошла драка. Местный житель сделал замечание толпе, которая выпивала во дворе. После чего пятеро молодых людей напали на мужчину. Видео инцидента появилось в Сети.

Возбуждено уголовное дело. Как сообщает «РЕН-ТВ», конфликт произошёл вечером 31 октября у подъезда жилого дома. Молодёжь выпивала и шумела. 39-летний местный житель, выходящий из дома с супругой, сделал им замечание. Молодые люди повалили его на землю и избили. Пострадавший оказался в больнице. Позднее он обратился в полицию.

Однако, как заявил 40-летний участник драки, также обратившийся в больницу, вместе с другом он ждал знакомого возле подъезда. По его словам, пьяный мужчина подошел к ним и в грубой форме предъявил требование убрать за собой. Также, со слов второго участника конфликта, житель Подмосковья был пьян и угрожал им, что в итоге и привело к драке.

Ранее стало известно, что у двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».











