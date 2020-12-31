В Подмосковье собака загрызла 11-летнего мальчика

https://static.news.ru/photo/4699e324-5293-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одиннадцатилетний ребёнок умер в подмосковной Ивантеевке после того, как его искусала породистая собака. Мальчик 2 января вместе с родителями пришёл в гости к заводчикам животных.

Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, сообщает РИА Новости.

Второго января 2021 года вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела, — отметила Врадий.

Она добавила, что мальчик гулял во дворе, пока взрослые были в доме. Одна из собак его искусала так, что от полученных ранений ребёнок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девятилетняя жительница Красноярска сильно пострадала при нападении стаи бродячих собак в школьном дворе. Инцидент произошёл на территории школы № 31 в микрорайоне Черёмушки. На помощь пострадавшей пришла сотрудница Дома ребёнка, которая, услышав крики, поспешила на место происшествия и смогла отбить девочку у своры собак. Школьница была госпитализирована.