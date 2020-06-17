В Подмосковье школьники избили девушку за отказ поклоняться местной звезде

https://static.news.ru/photo/e4562484-b08e-11ea-80cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятнадцатилетнюю школьницу из подмосковной деревни на улице избили трое ровесников из-за подростковой неприязни, которая длится на протяжении четырёх лет.

Как стало известно «Московскому Комсомольцу», 16-летняя девятиклассница ощущает себя звездой и лидером, требует поклонения. А её 15-летняя соседка по микрорайону относится к знакомой обычно, не заискивая.

Днём 16 июня пострадавшая шла домой. В какой-то момент на неё набросились друзья местной звезды и начали избивать. Девушку повалили на землю и стали бить ногами. Расправу остановила сидевшая неподалёку на скамейке женщина. Пара ударов досталась и ей, поэтому она написала заявление в полицию на агрессивных подростков.

Избитую госпитализировали. Сначала врачи заподозрили у неё разрыв мочевого пузыря и кишечное кровотечение, но ничего из этого, кроме ушибов и ссадин, после обследования не подтвердилось. Девятиклассницу выписали.

Родители раненой обратились в полицию и приложили скриншоты угроз, которые одна из нападавших присылала по телефону.

Ранее NEWS.ru писал, что у одной из школ Челябинска девочку избили за поддельные кроссовки известного бренда. Об этом рассказала мама пострадавшей девочки Ксения Зинченко. Дочь сначала не хотела признаваться в том, что произошло, но затем всё же рассказала подробности. Девочку били по лицу ногами и вымогали деньги. В результате медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму. Мать также пожаловалась, что руководство школы не предпринимает попыток разобраться в ситуации, так как инцидент произошёл вне стен учебного заведения.