В Подмосковье семья из трёх человек насмерть отравилась газом

https://static.news.ru/photo/c5e8d460-691b-11eb-abe1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории подмосковного Щёлково погибла семья из трёх человек. По предварительной версии, мужчина, женщина и их ребёнок отравились бытовым газом. Об этом журналистам в воскресенье, 7 февраля, рассказал источник в экстренных службах.

Семья погибла в доме 12 по улице Рабочая в Щёлково.

Отравление, предварительно, бытовым газом. Пострадало четыре человека (двое взрослых и двое детей 2016 и 2005 года рождения), из них погибло три человека, в том числе один ребёнок 2016 года рождения. Проводится проверка, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, число жертв пожара в посёлке Мосрентген Новой Москвы выросло до трёх. Ранее сообщалось о двух задохнувшихся в дыму детях, сейчас стало известно ещё об одном взрослом погибшем.

Как заявили в пресс-службе МЧС, помимо трёх погибших, пострадали от пожара ещё 14 человек. Для их госпитализации были задействованы два санитарных вертолёта.