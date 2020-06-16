В Подмосковье семилетний сын порезал отца во время ссоры с матерью

https://static.news.ru/photo/b5aea750-b07a-11ea-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье семилетний мальчик набросился с ножом на отца, который ругался с матерью. Отец семейства перебрал алкоголя и начал посреди ночи выяснять отношения с женой.

Ребёнок проснулся от шума и криков. Увидев, что отец начал душить маму, он схватил нож и ударил родителя в спину. Позднее он объяснил, что поступил так, потому что видел это в фильмах.

Как передаёт «Московский комсомолец», на фоне пристрастия мужчины к алкогольным напиткам у семьи часто возникали ссоры. Они сопровождались рукоприкладством и избиениями.

Мужчину госпитализировали. Следователи проверяют исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребёнка, а также почему уполномоченные органы долгое время не замечали проблем у семьи.

Ранее похожий случай произошёл в Ленинградской области. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою жену и угрожать ей. Защитить мать попытался восьмилетний сын, напавший на отца с ножом.

Ребёнок подумал, что маму убивают, и несколько раз ударил нападавшего в спину, сообщили в местном ГУ МВД. В результате мужчина получил повреждения, ему оказана медицинская помощь, писал NEWS.ru.