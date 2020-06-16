В Подмосковье семилетний сын порезал отца во время ссоры с матерью

В Подмосковье семилетний мальчик набросился с ножом на отца, который ругался с матерью. Отец семейства перебрал алкоголя и начал посреди ночи выяснять отношения с женой.
Ребёнок проснулся от шума и криков. Увидев, что отец начал душить маму, он схватил нож и ударил родителя в спину. Позднее он объяснил, что поступил так, потому что видел это в фильмах.
Как
Мужчину госпитализировали. Следователи проверяют исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребёнка, а также почему уполномоченные органы долгое время не замечали проблем у семьи.
Ранее похожий случай произошёл в Ленинградской области. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою жену и угрожать ей. Защитить мать попытался восьмилетний сын, напавший на отца с ножом.
Ребёнок подумал, что маму убивают, и несколько раз ударил нападавшего в спину, сообщили в местном ГУ МВД. В результате мужчина получил повреждения, ему оказана медицинская помощь, писал NEWS.ru.
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