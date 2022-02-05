В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин

В подмосковном Одинцово без вести пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Владимир Ялунин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, экс-замминистра пропал в селе Аксиньинов городского округа Одинцово.

Он выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нём не было, — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, не исключается, что Ялунин провалился под лёд реки. Ведутся поиски пропавшего.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции РФ с декабря 2004 года по авгст 2006 года. Ранее, с августа 1998 по декабрь 2004 года, он руководил Главным управлением исполнения наказаний Минюста.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» убил и расчленил жену, а затем придумал историю про её исчезновение. Мать шестилетней девочки была мертва с 31 августа прошлого года, и всё это время супруг разыгрывал историю с её отъездом в Дубай