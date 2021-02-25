В Подмосковье произошло ДТП с участием ЗРС С-400

https://static.news.ru/photo/7d7cbc68-7740-11eb-afe4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово произошла дорожная авария с участием зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 и ещё четырёх автомобилей. Последствия ДТП попали на видео, которое опубликовано в паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видна колонна из шести ракетных установок. Головная машина столкнулась с микроавтобусом военной автоинспекции, двумя легковыми автомобилями и грузовиком КамАЗ.

Подробности ДТП пока неизвестны, сведений о пострадавших нет.

ЗРС С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Улан-Удэ произошло столкновение бронетранспортёра с внедорожником Nissan. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Бурятии уточнили, что авария произошла по вине водителя внедорожника — он обогнал автомобиль военной инспекции, сопровождавший колонну военной техники, и столкнулся с БТР.