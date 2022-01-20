В Подмосковье полицейский ранил в голову жену из травматического пистолета

В подмосковном Подольске сотрудник полиции выстрелил в свою жену из травматического пистолета. Женщина госпитализирована с ранением в затылок, врачи борются за её жизнь, передает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идёт о начальнике отдела УИСК ГУОООП МВД Алексее Кулдошине. Его супруга работает в том же управлении и имеет звание лейтенанта.

Инцидент произошёл накануне вечером. Полковник решил почистить оружие и случайно выстрелил в жену. Официального комментария МВД по поводу случившегося пока нет.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье сотрудник ГИБДД застрелил мужчину во время погони. Он сделал несколько выстрелов, и один из них стал смертельным. В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело.

В Сергиевом Посаде суд арестовал полицейского, который во время ссоры с дочерью ранил её из травматического пистолета. Девушка была доставлена в больницу, где ей сделали операцию. Полицейский стал фигурантом уголовного дела, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.