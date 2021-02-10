В Подмосковье пациенты реанимации умерли из-за прекращения подачи кислорода

https://static.news.ru/photo/ae9839d2-6b8b-11eb-9aa5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека скончались в реанимации Никольской больницы в Одинцово из-за прекращения подачи кислорода.

В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. Причиной отключения кислорода могла стать техническая неисправность, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Он уточнил, что инцидент случился в коронавирусном отделении лечебного учреждения. Ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели нескольких пациентов в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска. Один из Telegram-каналов, освещающих курские новости, сообщил о смерти в медучреждении 14 пациентов. По данным канала, 5 ноября в госпитале произошёл сбой подачи кислорода.

Представитель прокуратуры Курской области рассказал, что пациенты действительно скончались, однако не в тот день, когда отключился газификатор. По данным сотрудника надзорного ведомства, все 14 человек скончались от болезни в течение нескольких дней. Собеседник агентства добавил, что после сбоя больным подавали кислород из портативных баллонов.

Ростехнадзор провёл внеплановую проверку, выявил проблемы с газификатором и привлёк к административной ответственности сотрудника госпиталя. Представитель прокуратуры подтвердил возбуждение уголовного дела.

В администрации Курской области также уверяют, что больные не оставались без кислорода. По данным городских властей, после сбоя 38 пациентов экстренно перевели в другие больницы, писал NEWS.ru.