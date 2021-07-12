В Подмосковье отец и сын крали породистых лошадей и делали из них колбасу

Серия краж дорогих лошадей была совершена из конно-спортивных клубов Подмосковья. Отец и сын делали из них колбасные изделия в кустарных условиях, преступники задержаны, сообщается на официальном сайте МВД.

В октябре конокрады проникли на территорию клуба в поселке Андреевка и увезли из загона пять лошадей. Животные скоро должны были участвовать в спортивных состязаниях. Ущерб оценён в сумму более 4 млн руб. Через месяц аналогичное преступление было совершено в посёлке Поварово. Ночью с территории для выпаса украли двух лошадей и двух жеребят.

Личности и местонахождение подозреваемых в настоящий момент установлены. Они занимались забоем скота, торговлей мясом и продуктами его переработки. При обысках найдены останки животных и колбасные изделия кустарного производства. Задержаны ранее неоднократно судимый житель Ступинского района и его сын, находящийся в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров приобрёл самого титулованного в России жеребца породы тинкер по кличке Титан. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте руководителя республики. Он подарил его своей дочери на день рождения.

Тинкeр, она же ирландский кoб или цыганская упряжная, — порода тяжелоупряжных лошадей, выведенных в Ирлaндии. Эти лошади отличаются широким рельефным телом с прямой спиной. Чёлка, хвoст и грива у них густые, а копыта сильно обрoслые.