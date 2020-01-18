В одном из торговых центров подмосковных Химок произошла драка, во время которой охранник отправил в нокаут посетителя.
Инцидент снял на камеру очевидец. По его словам, потасовка случилась в торгово-развлекательном комплексе «Мега». На кадрах видно, как несколько человек удерживают юношу в то время, как его избивает охранник.
Кто-то из присутствующих обратил внимание на то, что у входа в здание находились сотрудники полиции, однако до конца съёмки они так и не вмешались в конфликт.
Ранее NEWS.ru писал, что сторож одного из детских садов Саранска избил учеников находящейся рядом с учреждением школы. Пострадали два мальчика в возрасте около 12 лет. Школьники хулиганили возле игровой площадки детского сада и не реагировали на требование охранника покинуть территорию.
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