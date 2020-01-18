https://static.news.ru/photo/30f14006-3a1c-11ea-962c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из торговых центров подмосковных Химок произошла драка, во время которой охранник отправил в нокаут посетителя.

Инцидент снял на камеру очевидец. По его словам, потасовка случилась в торгово-развлекательном комплексе «Мега». На кадрах видно, как несколько человек удерживают юношу в то время, как его избивает охранник.

Кто-то из присутствующих обратил внимание на то, что у входа в здание находились сотрудники полиции, однако до конца съёмки они так и не вмешались в конфликт.

Ранее NEWS.ru писал, что сторож одного из детских садов Саранска избил учеников находящейся рядом с учреждением школы. Пострадали два мальчика в возрасте около 12 лет. Школьники хулиганили возле игровой площадки детского сада и не реагировали на требование охранника покинуть территорию.