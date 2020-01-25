https://static.news.ru/photo/11e6eef8-3f68-11ea-a083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Секретный бункер правительственной связи ограбили в Одинцовском районе Подмосковья.

Об этом сообщает издание Baza в своём Telegram-канале. По его данным, в бункере находилось оборудование Федеральной службы охраны и старые автоматические телефонные станции «Ростелекома» с микросхемами из платины, золота и палладия.

К моменту, когда охрана прибыла на место преступления, воры уже успели скрыться.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве открыли для посещений бункер Министерства иностранных дел советских времён. Засекреченный спецархив, построенный в начале 1950-х годов, находится на глубине 43 метров.