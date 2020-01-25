Секретный бункер правительственной связи ограбили в Одинцовском районе Подмосковья.
Об этом сообщает издание Baza в своём Telegram-канале. По его данным, в бункере находилось оборудование Федеральной службы охраны и старые автоматические телефонные станции «Ростелекома» с микросхемами из платины, золота и палладия.
К моменту, когда охрана прибыла на место преступления, воры уже успели скрыться.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве открыли для посещений бункер Министерства иностранных дел советских времён. Засекреченный спецархив, построенный в начале 1950-х годов, находится на глубине 43 метров.
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