В Подмосковье обнаружили тела полицейского и его подруги

В подмосковном Красногорске обнаружили тела полицейского и его подруги. Предполагается, что они погибли из-за передозировки наркотическими веществами — рядом с мёртвыми людьми был найден свёрток с подозрительным содержимым, пишет MK.RU.
Тела
Известно, что молодой человек проходил переподготовку, а постоянно служил во 2-м спецполку ГУ МВД по Москве, который обеспечивает охрану порядка при проведении массовых мероприятий.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее стало известно, что подросток, который подозревается в убийстве матери и отца в Москве, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. По данным следствия, 16-летний юноша изуродовал родительницу пассатижами, раздробив челюсть, а также наступил ногой на грудь женщины, где криминалисты обнаружили след от обуви.