В Подмосковье обнаружили тело экс-замминистра юстиции Ялунина

В Подмосковье спустя две недели поисков обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Труп водолазам пришлось доставать со дна Москва-реки, пишет SHOT.

Место в реке, где обнаружили почившего, находилось в 10 км от брошенного квадроцикла. При этом, когда замминистра уехал кататься, он не взял с собой никакие средства связи. Теперь же следователям предстоит сделать окончательные выводы по поводу смерти Ялунина.

Он возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России с августа 1998 года по декабрь 2004-го. С декабря 2004 года по август 2006-го был заместителем министра юстиции.

Сообщение о его исчезновении поступило в экстренные службы ночью 6 февраля. Известно, что у мужчины не было с собой телефона, он уехал в сторону церкви в районе села Козино. Недалеко от неё спасатели обнаружили квадроцикл экс-замминистра — возле разлома льда на реке. Позднее специалисты смогли вытащить транспорт на поверхность. Предполагалось, что самого Ялунина унесло течением.