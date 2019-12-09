https://static.news.ru/photo/6f5ad946-1a65-11ea-beb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На территории деревни Мясное городского округа Ступино в Подмосковье 8 декабря неизвестный мужчина выстрелил в женщину, которая выглянула из окна своей квартиры. От полученного ранения в грудь пострадавшая скончалась.

Об этом журналистам на следующий день после убийства сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Сообщение о преступлении в отделение полиции подал муж убитой.

По словам заявителя, она услышала стрельбу, выглянула из окна и получила ранение груди, — приводит ТАСС слова сотрудников пресс-службы областного главка МВД.

В настоящее время стрелявший мужчина задержан. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ГИБДД под Ростовом застрелил мужчину, обстрелявшего патруль из пистолета. Убитый был местным жителем.

Инцидент произошёл в ночь на 4 декабря, когда патрульные остановили автомобиль, нарушивший ПДД. Во время составления протокола к ним подошёл неизвестный мужчина и потребовал отпустить водителя.