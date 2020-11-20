В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками

https://static.news.ru/photo/4585c0ae-2b1c-11eb-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове найдено в подмосковном лесу. По делу об убийстве задержаны три человека.

Труп был обнаружен 16 ноября в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки городского округа Клин, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Московской области.

Уточняется, что на погибшем были зафиксированы телесные повреждения в области головы и шеи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фигуранты дела — двое мужчин и женщина. Криминалисты уже провели осмотр места убийства, а также автомобиль, на котором подозреваемые, как предполагается, вывезли погибшего в лес. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге убили мужчину в результате конфликта, возникшего из-за просьбы надеть маску. Подозреваемый в совершении преступления задержан.