В Подмосковье на кладбище нашли тело безымянной женщины

Гроб с телом безымянной молодой женщины обнаружен на кладбище в Московской области.
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Кроме того, на воротах погоста был сломан замок, а натянутые в связи с закрытием кладбища ленты были сорваны. Полицейские предполагают, что тело привезли ночью из другого региона и похоронили тайно, так как никаких данных в ЗАГСе и морге не нашли.
Ранее NEWS.ru писал о том, что умерших от коронавируса россиян можно будет хоронить теперь только в закрытых гробах. Такие рекомендации выдвинул Роспотребнадзор для недопущения распространения инфекции.
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