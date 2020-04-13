В Подмосковье на кладбище нашли тело безымянной женщины

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Гроб с телом безымянной молодой женщины обнаружен на кладбище в Московской области.

По данным «Московского комсомольца», могила была найдена в посёлке Свердловский работниками кладбища. На территории уже закрытого погоста они обнаружили холм земли, раскопали его и нашли гроб, в котором было тело молодой женщины славянской внешности. На трупе не было признаков насильственной смерти. При этом ни имени, ни фотографии, ни каких-либо цветов и украшений на могиле не обнаружили.

Кроме того, на воротах погоста был сломан замок, а натянутые в связи с закрытием кладбища ленты были сорваны. Полицейские предполагают, что тело привезли ночью из другого региона и похоронили тайно, так как никаких данных в ЗАГСе и морге не нашли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что умерших от коронавируса россиян можно будет хоронить теперь только в закрытых гробах. Такие рекомендации выдвинул Роспотребнадзор для недопущения распространения инфекции.