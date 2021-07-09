Москвич обстрелял двух человек на базе отдыха

Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия по двум отдыхающим на базе отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие, — сказали в главке.

В результате пострадали два человека. Они обратились за помощью в медицинские учреждения. Полиция уже задержала стрелка — им оказался 47-летний житель столицы.

По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в результате стрельбы в районе Дорчестер города Бостон, штат Массачусетс, пострадали четыре человека. Инцидент произошёл около 18 часов по местному времени. В результате четыре человека получили ранения. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.