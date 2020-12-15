В Подмосковье мужчина напал на полицейского

В подмосковном городе Мытищи мужчина ударил участкового уполномоченного отдела полиции. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.
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В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее жительница Москвы ударила и укусила полицейского, когда её пытались доставить в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении неё возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Инцидент произошёл на Открытом шоссе в салоне служебного автомобиля полиции. 58-летняя гражданка дважды ударила сотрудника руками по голове и телу, а укус пришёлся на предплечье, писал NEWS.ru.