В Подмосковье мужчина напал на полицейского

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 41-летний мужчина толкнул вначале полицейского своим телом в грудь, а затем ударил его кулаком по лицу. Факт нападения подтвердили двое очевидцев. Сам подозреваемый свою вину также признал. О причинах конфликта не сообщается.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее жительница Москвы ударила и укусила полицейского, когда её пытались доставить в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении неё возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.