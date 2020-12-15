16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Подмосковье мужчина напал на полицейского

11:53, 16 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Мытищи мужчина ударил участкового уполномоченного отдела полиции. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 41-летний мужчина толкнул вначале полицейского своим телом в грудь, а затем ударил его кулаком по лицу. Факт нападения подтвердили двое очевидцев. Сам подозреваемый свою вину также признал. О причинах конфликта не сообщается.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее жительница Москвы ударила и укусила полицейского, когда её пытались доставить в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении неё возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошёл на Открытом шоссе в салоне служебного автомобиля полиции. 58-летняя гражданка дважды ударила сотрудника руками по голове и телу, а укус пришёлся на предплечье, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео