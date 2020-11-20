В Подмосковье малышка задохнулась из-за ремня в кроватке

https://static.news.ru/photo/861cdd8c-2b12-11eb-bca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десятимесячная девочка погибла в Московской области, находясь в колыбели. Следователи полагают, что малышка задохнулась.

Трагедия произошла в городском округе Одинцово. Утром дочку без признаков жизни обнаружили в кроватке родители, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Однако на шее у ребёнка была заметна полоса от чего-то сдавливающего. По предварительным данным, девочка во сне обмоталась ремнём, который был пристёгнут к колыбели.

Чтобы разобраться в причинах произошедшего, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все нюансы, проливающие свет на смерть девочки.

Ранее, как писал NEWS.ru, на борту самолёта, следовавшего из Махачкалы в Москву, умер 11-месячный ребёнок. Ребёнок летел в столицу с родителями и в сопровождении медработника. Младенец был серьёзно болен, его везли в столицу для госпитализации. Однако в полёте остановилось сердце.