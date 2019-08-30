https://static.news.ru/photo/45d85336-ccff-11e9-aeac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Красногорске Московской области катер столкнулся с аквалангистом на воде.

Инцидент произошёл неподалёку от дома № 9/1 по улице Согласия. Катер принадлежал яхт-клубу «Сохо Кантри клаб», спасти 25-летнего пострадавшего не удалось, сообщил источник News.ru в экстренных службах города.

Как писал News.ru ранее, сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя автомобиля, сбившего 1 сентября ребёнка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Мужчина задержан около дома № 30 по Донской улице недалеко от метро Шаболовская.