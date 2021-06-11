В Подмосковье грузовик протаранил машину с сотрудниками ДПС

В подмосковном городе Клин грузовик въехал в автомобиль ДПС. В результате аварии один сотрудник погиб, ещё один получил травмы, сообщает Life Shot.
Фура
На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия столкновения: полностью смятый автомобиль ДПС, развёрнутые на дороге фуры, а также машины скорой помощи.
Накануне в результате столкновения двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека. По данным УМВД по региону, авария произошла в 19:30 мск на 651-м километре федеральной трассы «Крым» на территории Яковлевского городского округа.