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В Подмосковье грузовик протаранил машину с сотрудниками ДПС

11:25, 12 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Клин грузовик въехал в автомобиль ДПС. В результате аварии один сотрудник погиб, ещё один получил травмы, сообщает Life Shot.

Фура протаранила служебное авто на трассе, куда сотрудники приехали, чтобы оформить ДТП с участием трёх автомобилей. Погиб 28-летний инспектор, его коллега был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия столкновения: полностью смятый автомобиль ДПС, развёрнутые на дороге фуры, а также машины скорой помощи.

Накануне в результате столкновения двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека. По данным УМВД по региону, авария произошла в 19:30 мск на 651-м километре федеральной трассы «Крым» на территории Яковлевского городского округа.

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