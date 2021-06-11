В Подмосковье грузовик протаранил машину с сотрудниками ДПС

https://static.news.ru/photo/a4366d0a-cb59-11eb-8e20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Клин грузовик въехал в автомобиль ДПС. В результате аварии один сотрудник погиб, ещё один получил травмы, сообщает Life Shot.

Фура протаранила служебное авто на трассе, куда сотрудники приехали, чтобы оформить ДТП с участием трёх автомобилей. Погиб 28-летний инспектор, его коллега был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия столкновения: полностью смятый автомобиль ДПС, развёрнутые на дороге фуры, а также машины скорой помощи.

Накануне в результате столкновения двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека. По данным УМВД по региону, авария произошла в 19:30 мск на 651-м километре федеральной трассы «Крым» на территории Яковлевского городского округа.