В Подмосковье десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле

https://static.news.ru/photo/b09b27cc-1621-11eb-8581-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Десятилетний мальчик погиб во время катания на квадроцикле в поле в подмосковных Бронницах.

В районе города Бронницы местный житель обнаружил в поле перевёрнутый детский квадроцикл, а рядом тело ребёнка, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

По предварительным данным, во время катания мальчик не справился с управлением и опрокинулся на квадроцикле. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.

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