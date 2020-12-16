Десять человек пропали в пещерах Сьяны в Подмосковье

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Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве рассказали, что примерно в 19:00 группа из десяти человек не вышла на связь. В её составе находились восемь детей от 9 до 12 лет, передаёт РИА Новости.

По одной из версий, инструктор отправил ребят в Сьяновские пещеры с одним из родителей. В настоящее время к поиску пропавших приступили спасатели.

Каменоломни Сьянской системы были вырыты в 17 веке. Там долго добывали камень для строительства в Москве. В 1974 году вход в Сьяны засыпали, после того как там пропал ребёнок. В 1988-ом диггеры раскопали их вновь. Протяжённость подземных ходов вблизи Ленинских Горок составляет около 20 км.

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