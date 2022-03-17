В Подмосковье арестовали украинского певца Игоря Левченко

В Подмосковье арестован украинский певец Игорь Левченко, ранее просивший прощения за высказывания о спецоперации на Украине. Артиста обвиняют в распространении призывов к насилию в отношении российских военнослужащих , сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ходатайству следователя следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказала Врадий.

По данным следствия, Левченко на своей странице в Instagram 24 февраля опубликовал видео, в котором эксперты выявили признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим.

После задержания полицией певец записал видоролик с извинениями за свои действия, где также признался, что сделал провокационное заявление во время сильного алкогольного опьянения. После извинений на камеру его отпустили. В настоящее время он вновь задержан и находится в изоляторе временного содержания.