В петербургской больнице зарезали пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/66148c64-5e30-11eb-b384-fa163e074e61_660.jpg Фото: st.georges_hospital/Global Look Press

В инфекционном отделении одной из петербургских больниц было найдено тело пациента, лечившегося от коронавируса. Скончавшийся был убит ударом ножа в сердце.

Тело 67-летнего мужчины обнаружили медики больницы Святого Георгия на Северном проспекте Петербурга во время утреннего обхода. Орудие убийства было оставлено на месте преступления, сообщает Пятый канал.

Убитый лечился от двусторонней пневмонии, развившейся у него на фоне заражения COVID-19. Он лежал в двухместной палате ещё с одним жителем Санкт-Петербурга, 1978 года рождения. Полиция опросила соседа погибшего, взяла у него отпечатки пальцев, образцы ногтевых пластин и биоматериал для анализа. Также из палаты был изъят нож, которым, предположительно, был зарезан пациент больницы, а также смартфон модели iPhone 5, принадлежность которого не уточняется.

Полиция и следователи выясняют подробности произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным МВД РФ, несмотря на то что количество уголовных преступлений в России в 2020 году выросло на 1%, общая картина преступности изменилась. Число насильственных преступлений заметно снизилось, но выросло число правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом убийств зарегистрировано на 3,2% меньше, чем в прошлом году, нанесения тяжких телесных повреждений — на 6,7%.