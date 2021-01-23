В петербургской больнице зарезали пациента с коронавирусом

В инфекционном отделении одной из петербургских больниц было найдено тело пациента, лечившегося от коронавируса. Скончавшийся был убит ударом ножа в сердце.
Тело 67-летнего мужчины обнаружили медики больницы Святого Георгия на Северном проспекте Петербурга во время утреннего обхода. Орудие убийства было оставлено на месте преступления,
Убитый лечился от двусторонней пневмонии, развившейся у него на фоне заражения COVID-19. Он лежал в двухместной палате ещё с одним жителем Санкт-Петербурга, 1978 года рождения. Полиция опросила соседа погибшего, взяла у него отпечатки пальцев, образцы ногтевых пластин и биоматериал для анализа. Также из палаты был изъят нож, которым, предположительно, был зарезан пациент больницы, а также смартфон модели iPhone 5, принадлежность которого не уточняется.
Полиция и следователи выясняют подробности произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что по данным МВД РФ, несмотря на то что количество уголовных преступлений в России в 2020 году выросло на 1%, общая картина преступности изменилась. Число насильственных преступлений заметно снизилось, но выросло число правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом убийств зарегистрировано на 3,2% меньше, чем в прошлом году, нанесения тяжких телесных повреждений — на 6,7%.