https://static.news.ru/photo/44139c1c-3b55-11ea-9ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время ссоры с матерью 14-летняя девочка заявила той, что уже шесть месяцев занимается групповым сексом с двумя 19-летними молодыми людьми. Женщина сразу же обратилась в полицию, несмотря на признание дочери в том, что ей это нравится и её не принуждали.

Скандал между школьницей и её мамой начался из-за того, что девочка провела вечер в компании двух парней. Однако подростка удивило возмущение матери, и она рассказала ей, что не только проводит с ними время, но и занимается сексом, пишет «Фонтанка». Дочь при этом утверждала, что ей нравится секс втроём и длиться это уже полгода.

После этого женщина пошла в полицию. Парней удалось быстро разыскать. Одного из них уже допросили и отпустили под подписку о невыезде. Второй даст показания в ближайшее время, после чего дело передадут следователям. За групповой секс с лицом, не достигшим 16 лет, молодым людям грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, ранее волонтёры нашли школьниц, пропавших в Свердловской области по пути в школу.