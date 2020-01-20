Во время ссоры с матерью 14-летняя девочка заявила той, что уже шесть месяцев занимается групповым сексом с двумя 19-летними молодыми людьми. Женщина сразу же обратилась в полицию, несмотря на признание дочери в том, что ей это нравится и её не принуждали.
Скандал между школьницей и её мамой начался из-за того, что девочка провела вечер в компании двух парней. Однако подростка удивило возмущение матери, и она рассказала ей, что не только проводит с ними время, но и занимается сексом,
После этого женщина пошла в полицию. Парней удалось быстро разыскать. Одного из них уже допросили и отпустили под подписку о невыезде. Второй даст показания в ближайшее время, после чего дело передадут следователям. За групповой секс с лицом, не достигшим 16 лет, молодым людям грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.
Как писал NEWS.ru, ранее волонтёры нашли школьниц, пропавших в Свердловской области по пути в школу.
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