В Петербурге задержаны три подозреваемых в махинациях банкира

https://static.news.ru/photo/36f0006c-9f67-11eb-be0c-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержаны три человека, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Сумма их комиссионных составила больше 71 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), — говорится в сообщении.

Ирина Волк отметила, что подозреваемые предоставляли компаниям и физическим лицам услуги по обналичиванию денег, тем самым помогая соучастникам скрываться от налогового учёта. Задержанные переводили деньги в подконтрольные фирмы якобы за некие услуги, которые по факту не выполнялись.

Таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 миллиона рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 миллиона рублей, — добавила официальный представитель МВД.

В ходе обысков оперативники изъяли порядка 100 банковских карт, а также технику и сами денежные средства. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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