В Петербурге задержали вооруженную пистолетом пенсионерку

Пожилую жительницу Санкт-Петербурга задержали на автовокзале на набережной Обводного канала с газовым пистолетом, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии. Пенсионерку разоружили на месте и доставили в полицию.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на месте задержали 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга и изъяли у нее газовый пистолет «ИЖ-79-8» калибра 8 мм и магазин с 7 патронами, — рассказали в управлении.

Пенсионерка пыталась пронести оружие в дорожной сумке. Однако во время проверки багажа сотрудники автовокзала обнаружили пистолет и незамедлительно нажали кнопку тревоги.

Выяснилось, что оружие не зарегистрировано и официально пенсионерке не принадлежит. Правоохранители задержали пожилую женщину и доставили в полицию. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Челябинской области полиция задержала 90-летнюю пенсионерку за создание сети наркоторговцев. Представители силовых структур рассказали, что женщина организовала работу сбытчиков, которые делали закладки с наркотическими веществами. Во время задержания у самой пенсионерки нашли 13 граммов героина. Если ее вину докажут, то остаток дней женщина проведет в заключении.