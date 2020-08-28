В Петербурге задержали силовиков, вымогавших взятку с помощью проститутки

https://static.news.ru/photo/8ebd355e-e922-11ea-835a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге были задержаны четверо оперативников уголовного розыска 78-го отдела полиции за вымогательство взятки.

По данным «Фонтанки», один из полицейских, лейтенант Романов, признал вину и был отпущен под подписку. Другие задержанные — старший лейтенант Кириенко, лейтенант Куреев и младший лейтенант Козырев обвинения отрицают.

Как рассказали ТАСС в петербургском главке МВД, в январе 2020 года обвиняемые задержали 19-летнего студента, когда он забирал закладку и потребовали взятку за отказ от возбуждения дела. После того как молодой человек передал им 100 тысяч рублей, его отпустили из отдела без оформления документов.

В «Фонтанке» отметили, что речь шла о 150 тысячах рублей. При этом студента попросила забрать закладку секс-работница, с которой он встречался в тот день. Задержали его сразу на выходе из дома.

В МВД уточнили, что полицейские регулярно искали проституток, выходили на их клиентов, желающих употребить наркотики, а после вымогали у них взятки. В отношении задержанных завели дело о получении взятки и превышении полномочий.

Ранее жительница города Хэмптон американского штата Нью-Йорк Джейми Примак рассказала, что 20-летний сын её девушки за время вызванного коронавирусом карантина заработал примерно $100 тысяч. С апреля он занимался сексом с пожилыми женщинами за деньги. Молодой человек приехал домой к родителям на время карантина. Во время уборки мать обнаружила у него $100 тысяч наличными. Сначала родственники предположили, что парень продавал наркотики. Однако, когда отец пригрозил сыну, что отнесёт деньги в полицию, сын рассказал о своём способе заработка, писал NEWS.ru.