https://static.news.ru/photo/163c3ea6-1cca-11ea-a89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörn Perske/dpa/Global Look Press

Трое подростков задержаны в Санкт-Петербурге после гомофобного нападения на группу девушек. Одну из них сильно избили.

Среди подозреваемых лишь один совершеннолетний (19 лет). Двум другим 16 и 14 соответственно. Им вменяют «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (статья 112 УК ). Ещё один их приятель проходит как свидетель.

В пресс-службе МВД говорится, что «решается вопрос об избрании меры пресечения». Однако «Фонтанка» пишет , «учитывая несовершеннолетие и лёгкость статьи, подозреваемые отпущены». Нападавших издание называет поклонниками ультраправой группировки «Фест Лайн Невоград». В полиции заявляют, что молодые люди «принадлежат к неформальному сообществу».

9 декабря на Лиговском проспекте семеро молодых людей начали оскорблять группу девушек словами: «Вы что, лесбиянки?» Те решили спрятаться в кофейне, одна из подруг попыталась достать перцовый баллончик. За это один из агрессоров несколько раз ударил её по лицу. Мужчины после этого удалились, одна из девушек погналась за ними, призывая к ответу. В итоге она была жестоко избита. Сами нападавшие скрылись. Девушку увезли на скорой в больницу, позже она написала заявление в полицию.

Видео избиения, попавшее на камеру наблюдения, выложили в Сеть, писал NEWS.ru.