В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве консультанта секс-шопа

Полиция в Санкт-Петербурге задержала предполагаемого убийцу девушки-консультанта из секс-шопа «Точка любви». Оперативники взяли мужчину на его съёмной квартире, об этом сообщает издание «Фонтанка».

Подозреваемым оказался мужчина 30 лет с простой русской фамилией Васильев. Удивительно, но в его «анамнезе» не нашлось ни одной судимости, — передаёт издание.

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ранее напал с ножом на продавца-консультанта секс-шопа. От полученных ранений женщина скончалась, несмотря на то что ей удалось вызвать помощь. Сообщалось, что убийце удалось скрыться.

В магазин «Точка любви» зашёл мужчина в маске и с ножом набросился на 33-летнюю продавщицу. Нанеся женщине несколько ударов и забрав две коробки с товаром, злоумышленник сбежал. На место преступления прибыла скорая помощь, но спасти жизнь работнице магазина медики не смогли.