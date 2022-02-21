В Петербурге задержали напавшего с ножом на композитора Колкера

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера, сообщила агентству «Интерфакс» представитель МВД России Ирина Волк. 88-летнего автора известных песен неизвестный с ножом атаковал днём 20 января в лифте дома на набережной Чёрной речки.

В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение напавшего и по горячим следам задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска, — сказала Волк.

В настоящее время подозреваемый доставлен в полицию. Выясняется мотив его нападения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александр Колкер — заслуженный деятель искусств России, автор более ста песен, в том числе «Стоят девчонки». Также он выступал композитором в таких фильмах, как «Труффальдино из Бергамо» и «Трое в лодке, не считая собаки».

19 февраля в Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на продавца-консультанта секс-шопа. От полученных ранений 33-летняя женщина скончалась, несмотря на то что ей удалось вызвать помощь. Убийца скрылся, забрав с собой две коробки с товаром. Позднее оперативники взяли его на съёмной квартире.