В Петербурге задержали мужчину за кражу четырёх тысяч медицинских масок

Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный обратился в полицию с заявлением о краже с банковской карты. Неизвестный написал ему в мессенджере, представился живущим в США бойцом UFC Алексеем Олейником, с которым дружит Запашный, и попросил 50 тысяч рублей.

Директор цирка перевёл деньги, после чего перезвонил другу. Олейник заявил, что не писал ему, не просил и не получал от него этих денег, передаёт телеканал «360». Как сообщили в полиции,...