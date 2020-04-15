Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за кражу четырёх тысяч медицинских масок

12:39, 15 апреля 2020
Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Правоохранительные органы задержали уроженца Дагестана в Санкт-Петербурге по подозрению в краже. По мнению полицейских, он ограбил гражданина и украл у него 4000 медицинских масок.

По подозрению в преступлении задержан житель Дагестана, — отметили в органах.

По данным следствия, пострадавший мужчина разместил объявление в Instagram о продаже крупной партии медицинских масок. Спустя некоторое время он нашел покупателей. Они договорились о встрече на Васильевском острове. Группа людей отобрала у продавца 4000 масок, а затем они скрылись с места происшествия, не заплатив.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают остальные детали инцидента.

Как ранее писал NEWS.ru, ФАС поймала московские аптеки на недобросовестной торговле масками. Нарушения были выявлены в сетях «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов» в Москве.

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