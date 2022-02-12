18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из машины

11:19, 13 февраля 2022
В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из машины Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу из салона автомобиля. Оружие он направлял на своего соседа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в Кировском районе Северной столицы. У злоумышленника изъяли пистолет. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за кражу.

Ранее сообщалось, что в Мордовии школьный учитель расстрелял из травматического пистолета директора школы и её супруга. Конфликт между ними произошёл на фоне личных неприязненных отношений. Пострадавшие были доставлены в больницу. Одного из них вскоре отпустили домой, а второго оставили для прохождения лечения.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео