В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из машины

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу из салона автомобиля. Оружие он направлял на своего соседа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в Кировском районе Северной столицы. У злоумышленника изъяли пистолет. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за кражу.

Ранее сообщалось, что в Мордовии школьный учитель расстрелял из травматического пистолета директора школы и её супруга. Конфликт между ними произошёл на фоне личных неприязненных отношений. Пострадавшие были доставлены в больницу. Одного из них вскоре отпустили домой, а второго оставили для прохождения лечения.