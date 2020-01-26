https://static.news.ru/photo/2cdc320a-4061-11ea-a18e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Полиция Петербурга/facebook.com

Полиция Санкт-Петербурга задержала каршеринговый автомобиль, в котором находился окровавленный труп мужчины.

По информации «Фонтанки», мужчину избили до смерти за кражу телефона. Когда в компании поняли, что похититель мёртв, они приняли решение избавиться от тела. Однако в момент, когда труп прятали в багажнике, это заметили окружающие. Информацию передали в полицию.

Позднее сотрудники ДПС в Красногвардейском районе на Уткином проспекте задержали четверых человек: 30-летнюю женщину и троих мужчин в возрасте от 32 до 45 лет. Личность убитого уже установлена, известно, что ранее он был судим.

Как писал NEWS.ru, многодетная мать, которую подозревают в расправе над двумя своими детьми, умерла в больнице после попытки покончить с собой.