Полиция Санкт-Петербурга задержала каршеринговый автомобиль, в котором находился окровавленный труп мужчины.
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Позднее сотрудники ДПС в Красногвардейском районе на Уткином проспекте задержали четверых человек: 30-летнюю женщину и троих мужчин в возрасте от 32 до 45 лет. Личность убитого уже установлена, известно, что ранее он был судим.
Как писал NEWS.ru, многодетная мать, которую подозревают в расправе над двумя своими детьми, умерла в больнице после попытки покончить с собой.
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