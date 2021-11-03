В Петербурге задержали блогеров, надевших варежки на коней Аничкова моста

Сотрудники полиции задержали мужчин, которые пытались одеть бронзовых коней на Аничковом мосту в Петербурге. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, двое участников акции пытались надеть варежки на копыта коней, а третий снимал всё это с дрона.

Как сообщается, акцию провели блогеры, которые до этого надели красные варежки на копыта скульптурных коней у здания Манежа на Исаакиевской площади.

Скульптуры Аничкова моста уже подвергались нападениям вандалов. Люди часто забираются на них и повреждают элементы. Так, в июне прошлого года неизвестные забрались на скульптуру и начали пить там пиво, повредив уздечку коня. В местном МВД подтвердили повреждение и сообщили о начале проверки.

Композиции были установлены на мост в 1841 году. Их автором стал Пётр Клодт. Скульптуры впечатлили императора Николая I, который приказал сделать с них копии и подарить прусскому и сицилийскому королям Фридриху Вильгельму I и Фердинанду II.