В Петербурге в примерочной магазина нашли бомбу

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В торговом центре «Академический» в Северной столице сотрудники одной из торговых точек обнаружили в примерочной самодельное взрывное устройство.

Они увидели пакет из-под сока. От него исходил странный запах горюче-смазочных материалов. После этого работники магазина решили обратиться в полицию, сообщает РЕН ТВ.

Сапёры, приехавшие на место, обнаружили в упаковке из-под напитка два воспламенителя из световых лам, провода в изоляции и подсоединённые к ним часы. СВУ было изъято, а следователи завели уголовное дело. Сейчас они выясняют, кто оставил бомбу в магазине. Дело в том, что в торговой точке нет камер и быстро выявить преступника не получится.

2 декабря силовики задержали мужчину, который ворвался в отделение банка в Горно-Алтайке и угрожал взорвать здание. При этом, преступник не находился на месте ЧП, а позвонил в банк по телефону и сообщил о бомбе.

Как сообщал NEWS.ru, опубликована видеозапись, сделанная 11 декабря в момент взрыва в селе Учкекен Карачаево-Черкесии у отделения ФСБ.